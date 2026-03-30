Расширяй компанию и продавай товары за рубеж. Какие уроки дает предпринимателям Рязанский центр экспорта

Рязанский центр экспорта помогает субъектам малого и среднего предпринимательства нашего региона, которые готовы выходить на международные рынки. Главная цель РЦЭ заключается в расширении поставок товаров и услуг, произведенных в Рязанской области. Центр обеспечивает комплексную поддержку, в том числе выступает организатором обучающих курсов для предпринимателей нашего региона.

Акселератор «Экспортный форсаж» — программа для компаний, которые нацелены на системный и осознанный выход на международные рынки. В 2026 году в обучении уже приняли участие 10 субъектов малого и среднего предпринимательства. Курсы при этом являются абсолютно бесплатными. Обучение проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Ключевая цель «Экспортного форсажа» — помочь рязанским компаниям выйти на внешние рынки и заключить новые экспортные контракты в течение 12 месяцев с момента начала участия в программе.

Как проходит обучение?

Акселератор сочетает в себе как теоретические аспекты, так и практические упражнения. Предприниматели получают задания, которые выполняют на основе собственных бизнес‑показателей и реальных целей. Участники осваивают ключевые инструменты эффективной внешнеэкономической деятельности. Обучение ориентировано как на начинающих экспортеров, так и на сотрудников опытных компаний.

Программа разделена на несколько уроков, которые проводят специалисты. Темами вводного модуля, прошедшего в начале февраля 2026 года, стали ключевые принципы проектного подхода и разбор жизненного цикла экспортного проекта. В качестве спикера выступила эксперт Школы экспорта Российского экспортного центра Елена Герчикова.

Комплексному изучению данного модуля посвятили два дня. За это время рязанские предприниматели под руководством эксперта Елены Герчиковой разобрали этапы подготовки и реализации экспортного проекта. Особое внимание уделили выбору целевых зарубежных рынков, поиску первых иностранных клиентов и практическим аспектам заключения внешнеторговых сделок.

Спикером второго модуля — «Экспортного маркетинга» — стала тренер Школы экспорта РЭЦ Елена Козлова. С помощью эксперта предприниматели проанализировали конкурентные преимущества собственной продукции и сформировали пошаговый план по усилению привлекательности коммерческих предложений. Представители компаний погрузились в изучение маркетинга, ознакомились со структурой и его основными элементами в контексте работы на зарубежных рынках.

Далее предпринимателей ожидал новый урок. Третий модуль получил название «Формирование финансовых условий сделки». Тренер Школы экспорта Елена Герчикова поделилась с обучающимися своим практическим опытом в сфере международной торговли, рассказала о факторах, которые влияют на конкурентоспособность продукции на внешних рынках. На занятии предприниматели изучили ключевые параметры экспортной сделки, уделили внимание выбору условий оплаты и механизмам финансового сопровождения операций.

В рамках изучения четвёртого модуля под названием «Деловая коммуникация» с участниками встретилась тренер Школы экспорта РЭЦ Анна Кочемасова, которая, как и другие преподаватели, имеет опыт в сопровождении экспортных проектов. На занятии обучающиеся погрузились в подготовку к работе с иностранными рынками, выстраивание первых контактов с зарубежными клиентами, проведение убедительных презентаций продукта, а также изучили техники эффективных международных переговоров.

Отдельное занятие в рамках образовательной программы посвятили формированию воронки потенциальных зарубежных клиентов и определению приоритетных рынков. Участники модуля «Выбор рынка и поиск покупателя» научились пользоваться информационными ресурсами и изучать аналитические данные для выхода на внешние рынки, ознакомились с особенностями работы с зарубежными направлениями и уделили внимание разрешительной и сертификационной документации. После теоретической части модуля предприниматели применили полученные знания на практике: алгоритмы выхода на новые рынки проработали с учётом специфики собственного бизнеса.

Помощь рязанским предпринимателям и поддержка отечественного производства

Акселерационная программа «Экспортный форсаж» в нашем регионе реализуется Школой экспорта РЭЦ. Организатором обучения выступает Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса. Однако образовательные курсы — это не единственная поддержка для предпринимателей. РЭЦ также помогает рязанским компаниям искать международных бизнес‑партнеров, оказывает услуги по продвижению продукции в другие страны, организует бизнес‑миссии, сопровождает на зарубежных выставках и консультирует по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности.

Рязанский центр экспорта действует в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Целью нацпроекта является прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров и продукции агропромышленного комплекса, а также создание зарубежной инфраструктуры поддержки экспорта. Кроме того, в Рязанской области действуют два региональных проекта: «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Стратегия рязанского экспорта учитывает внешнеполитический курс России, региональные приоритеты и запросы местного бизнеса. По данным на 2026 год, Рязанская область сотрудничает более чем со ста странами мира. Активная работа ведётся с государствами СНГ, Китаем, Вьетнамом, Саудовской Аравией и странами Африки.

«Планируя бизнес‑миссии, мы проводим масштабный опрос не только действующих, но и потенциальных экспортеров. Основная задача — вывод на экспорт новых компаний, прежде всего из субъектов малого предпринимательства. Каждой бизнес‑миссии предшествует изучение этого рынка. Когда предприниматели туда приезжают, у нас уже заранее готовы встречи с их потенциальными партнерами», — отметила зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова в ходе публичного отчета.

Региональные предприниматели уже смогли достичь значительного успеха, однако компании не планируют останавливаться на полученных показателях. В развитии и расширении им активно намерен помогать Рязанский центр экспорта Агентства развития бизнеса.