Эксперт спрогнозировал падение продаж автомобилей в России в 2025 году

По словам эксперта Моисеева, при условии сохранения высокой ключевой ставки ЦБ, слабого рубля и очередного повышения утилизационного сбора продажи новых автомобилей в России рухнут в 2025 году на 20%.

Экс-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев спрогнозировал падение продаж автомобилей в России в 2025 году. Об этом он сообщил «Газете.Ru» во вторник, 3 декабря.

По словам автоэксперта, при условии сохранения высокой ключевой ставки ЦБ, слабого рубля и очередного повышения утилизационного сбора продажи новых автомобилей в России могут рухнуть на 20 процентов.

Как считает Моисеев, высокая ключевая ставка ЦБ не только снижает доступность автокредитов, но и приводит к тому, что россияне стремятся поместить свои деньги на депозит под высокие проценты, а не купить автомобиль.