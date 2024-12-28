Вакцину от колоректального рака начнут применять в 2025 году

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что исследования вакцины против колоректального рака завершены, в 2025 году готовы применять ее.

Вакцину от колоректального рака начнут применять в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, что исследования вакцины против колоректального рака завершены, в 2025 году готовы применять ее.

Она отметила, что на данный момент агентство продолжает исследования по препаратам против глиобластом и меланом — злокачественных опухолей мозга и рака кожи.