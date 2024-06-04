В России будущих педагогов будут обучать работе с мигрантами

Обязательный модуль введут во всех педвузах со следующего года.

В России будущих педагогов будут обучать работе с мигрантами. Об этом сказал директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Алексей Благинин. Его слова привело ТАСС.

«В педвузах и в педагогических колледжах мы уже меняем ядро высшего педагогического образования. Со следующего года, в этом году уже в части эксперимента это было, будет обязательный модуль, посвященный работе с мигрантами. Это будет обязательный модуль для всех студентов всех педагогических вузов страны, по крайней мере тех вузов, за которые отвечает Минпросвещения», — сказал он на специальном заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, посвященному вопросам миграционной политики.

Благинин уточнил, что таких вузов около 37, в них готовят чуть больше половины учителей. В стране 10 тысяч человек заняты в системе по работе с мигрантами, 77% из них это учителя, которые преподают в школе. Их необходимо профессионально переподготавливать на базе педвузов, где сохранились кафедры русского языка как иностранного, а также делать специальные учебники.