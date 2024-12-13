NYT спрогнозировала окончание конфликта на Украине в 2025 году
По оценке NYT, переговоры начались бы в любом случае, вне зависимости от исхода выборов в США, но победа Трампа их ускорит, и это якобы «плохие новости» для Киева.
NYT спрогнозировала окончание конфликта на Украине в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости.
По данным газеты, следующий год будет годом переговоров по Украине.
В публикации говорится, что конфликт, «с большой долей вероятности, закончится в следующем году».
По оценке NYT, переговоры начались бы в любом случае, вне зависимости от исхода выборов в США, но победа Трампа их ускорит, и это якобы «плохие новости» для Киева.