Минобрнауки сообщило, когда начнется переход на новую модель высшего образования

Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков.

Минобрнауки сообщило, когда начнется переход на новую модель высшего образования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.

По его словам, 2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования.

Кроме того, на следующий год увеличивается выделяемое вузам количество бюджетных мест на приоритетные направления.