Вице-премьер РФ: в 2025 году студенты будут получать электронные дипломы
Отмечается, что студенты смогут выбирать, в каком виде получить документ, оба будут иметь равнозначный статус.
Вице-премьер РФ заявил, что в 2025 году студент будут получать электронные дипломы. Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Чернышенко напомнил, что сейчас в России действует эксперимент с электронными зачетками и студбилетами.
«Эксперимент с цифровым дипломом начался раньше, и там ситуация проще. Реестр дипломов существует», — добавил Чернышенко.
Отмечается, что студенты смогут выбирать, в каком виде получить документ, оба будут иметь равнозначный статус.