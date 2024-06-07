Вице-премьер РФ: в 2025 году студенты будут получать электронные дипломы

Отмечается, что студенты смогут выбирать, в каком виде получить документ, оба будут иметь равнозначный статус.

Вице-премьер РФ заявил, что в 2025 году студент будут получать электронные дипломы. Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Чернышенко напомнил, что сейчас в России действует эксперимент с электронными зачетками и студбилетами.

«Эксперимент с цифровым дипломом начался раньше, и там ситуация проще. Реестр дипломов существует», — добавил Чернышенко.

Отмечается, что студенты смогут выбирать, в каком виде получить документ, оба будут иметь равнозначный статус.