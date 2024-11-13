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Гуттереш: 2025 год станет самым жарким в истории человечества
Отмечается, что в некоторых странах установились температуры, которые выходят за пределы человеческой выносливости.

2025 год станет самым жарким в истории человечества. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на генсека ООН Антониуо Гутерреша.

«Следующий год обещает стать самым жарким в истории. В некоторых странах установились температуры, которые выходят за пределы человеческой выносливости. И во всем мире мы стали свидетелями рекордных дождей и ураганов, пожаров и смертоносных засух», — сказал он.

По словам генерального секретаря, 2024 год показал, что климатические катаклизмы стали обычным явлением.