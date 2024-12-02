В России с 2025 года введут новую выплату для семей «налоговый кэшбек»

Отмечается, что возвращается сумма, равная НДФЛ, рассчитанному по ставке 7% с облагаемых доходов.

В России с 2025 года введут новую выплату для семей «налоговый кэшбек». Об этом пишет URA.RU со ссылкой на экспертов.

Отмечается, что возвращается сумма, равная НДФЛ, рассчитанному по ставке 7% с облагаемых доходов.

Льготой могут воспользоваться родители, чьим детям нет 18 или 23 лет при условии учебы на очном отделении. И дети, и родители должны быть гражданами РФ и жить на ее территории, получать доход, облагаемый НДФЛ и являться налоговыми резидентами.

Немаловажным условием является то, что доход на каждого члена семьи не должен превышать полутора прожиточных минимумов в регионе.

Также при определении права на выплату будут учитывать наличие у членов семьи движимого и недвижимого имущества.

Первые деньги можно получить в 2026 году.