Как рязанский «Тяжпрессмаш» сотрудничает с зарубежными странами и участвует в международных выставках

На территории нашего региона экспортно ориентированные предприятия могут получить комплексную поддержку от Рязанского центра экспорта, который ведёт свою работу с 2018 года. Основная его задача заключается в расширении географии поставок товаров и услуг, произведенных в регионе. Одним из таких экспортно ориентированных предприятий региона является ПАО «Тяжпрессмаш», специализирующееся на производстве и продаже металлообрабатывающих станков. С РЦЭ компания сотрудничает с момента основания Центра.

«Тяжпрессмаш» — завод, работающий более 70 лет, который обладает серьезным оборудованием по созданию кузнечно-прессового оборудования и профессиональным кадровым составом.

Для ведения внешнеэкономической деятельности, финансовой и транспортной логистики, оказания услуг по подбору заказов на продукцию, проведения переговоров с потребителями и сопровождения контрактов завод утвердил в 2002 году «Внешнеторговый центр «Тяжпрессмаш».

Экспортная география «Тяжпрессмаша» охватывает несколько десятков стран. А первые поставки предприятие осуществило в США, Бразилию, Аргентину, Иран, Индию, Китай, Венгрию, Польшу и ряд других государств. Более 15 лет компания направляла продукцию в Германию, Италию, Турцию, Францию и Литву. С введением санкций против России сотрудничество прекратилось, однако «Тяжпрессмаш» сумел быстро подстроиться под текущую ситуацию и перенаправил свою экспортную деятельность на Беларусь, Казахстан и Китай.

Как рассказал директор ООО «ВТЦ «Тяжпрессмаш» Андрей Баранаев, до начала санкционных мер компания охватывала следующие страны: Казахстан, Беларусь, Германию, Францию, Турцию, Корею, Китай, Литву, Эстонию, Японию, Узбекистан, Индию и другие.

«Экспортной деятельностью наше предприятие занимается все время. Наиболее значимые контракты состоялись с представителями КНР: шесть автоматических линий Л 348 для штамповки штанг глубинных насосов в 2009, 2011-2014, 2018 годах. Девять четырехбойковых ковочных устройств, которые не имеют аналога в мире и предназначены для работы на гидравлических ковочных прессах. В Южную Корею осуществлялись поставки двух автоматов горячей объемной штамповки для автомобильной промышленности, в Казахстан — автоматические линии для изготовления элементов крепления железнодорожных рельс со шпалами, горизонтально-ковочные машины ГКМ В 1136, оборудование для строительства и заканчивания нефтяных и газовых скважин», — рассказал директор ООО «ВТЦ «Тяжпрессмаш» Андрей Баранаев.

В 2017 году «Тяжпрессмаш» получил награду в номинации «Лучший экспортер года». В 2018 и 2019 годах предприятие удостоилось дипломов первой степени конкурса «Лучшие предприятия и организации Рязанской области». В 2021 и 2023 годах «Тяжпрессмаш» победил в номинации «Лучший экспортер года в сфере промышленности».

На международных выставках «Тяжпрессмаш» представляет образцы деталей из стального и чугунного литья, магистральные люки и делится информацией об автоматизированных комплексах для горячей объемной штамповки деталей, горизонтально-ковочных машинах с вертикальным разъемом матриц. Так, в апреле предыдущего года «Тяжпрессмаш» присоединился к другим компаниям на XI Международной специализированной выставке «Металлообработка-2025». Рязанцы продемонстрировали потенциал региона и свои последние достижения в Минске.

Рязанский регион давно сотрудничает с белорусскими предприятиями и регулярно подписывает с ними соглашения о сотрудничестве. «Тяжпрессмаш» входит в число организаций, имеющих опыт работы с производителями соседней республики. Кроме Беларуси, представители Рязанской области в рамках бизнес-миссий также посещали Азербайджан, Казахстан, КНР, Турцию, Узбекистан и ряд других стран.

По словам Андрея Баранаева, успешное сотрудничество с Беларусью сложилось по поставкам прутков кованных из инструментальных, легированных и нелегированных марок сталей, а также крупного автомата для гибки пружинных клемм.

В 2024 году ПАО «Тяжпрессмаш» представляло Рязанскую область в Москве на Международной выставке «Металл-Экспо 2024». К ежегодному форуму присоединились более 550 компаний из 35 стран. «Тяжпрессмаш» продемонстрировал свою продукцию российским и иностранным партнерам и принял участие в деловой и переговорной программе.

Также «Тяжпрессмаш» присоединился и к крупнейшему международному мероприятию в экономической сфере — VII Деловому форуму «Дни международного бизнеса в Рязанской области» — традиционное мероприятие, организаторами которого выступают правительство региона, Минэк, Агентство развития бизнеса и РЦЭ. Состав участников насчитывал более 300 представителей бизнес-сферы региона и других государств, органов власти и институтов поддержки предпринимательства. Среди гостей форума — делегаты из Беларуси, КНР, Кубы, Турции и Узбекистана. Ключевым событием мероприятия стало пленарное заседание с участием губернатора Рязанской области Павла Малкова, вице-президента Российского экспортного центра Романа Генкеля, иностранных делегаций, министерств и федеральных ведомств в сфере торговли и экономики. К переговорам присоединились более 15 рязанских компаний, среди которых «Тяжпрессмаш» и шесть иностранных, заинтересованных в сотрудничестве.

«Тяжпрессмаш» регулярно принимает участие в международных выставках и форумах при поддержке Рязанского центра экспорта Агентства развития бизнеса: представляет свою продукцию как на коллективных стендах, так и на индивидуальных. Отметим, что помощь экспортерам Рязанской области оказывается в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», целью которого является прирост объема экспорта товаров и продукции агропромышленного комплекса, а также создание зарубежной инфраструктуры поддержки отрасли. В рамках нацпроекта реализуются также два региональных: «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Как рассказал Андрей Баранаев, специалисты ВТЦ «Тяжпрессмаш» регулярно проходят обучение по образовательной программе Рязанского центра экспорта «Организация экспортной деятельности малых и средних предприятий».

За время сотрудничества с РЦЭ «Тяжпрессмаш» принял участие в международных специализированных промышленных выставках, нашел новых партнеров для сотрудничества и заключил ряд контрактов с иностранными государствами.

Делегация предприятия посещала следующие зарубежные выставки по обработке металлов давлением: «MetalFormChina» и «ChinaCompositesExpo» в Шанхае (Китай), «ImtexForming» в Бангалоре (Индия), «InternationalMachineryExpo» (Корея) и других.

Однако на данных показателях компания не планирует останавливаться. Директор Внешнеторгового центра Андрей Баранаев отметил, что «Тяжпрессмаш» намерен увеличить объем экспортных поставок и расширить номенклатуру оказываемых услуг, найти новых партнеров для дальнейшей совместной работы и продолжить участвовать в бизнес-миссиях.

Как рассказали представители компании, предприятие обладает огромным научно-техническим потенциалом, солидной производственно-технической базой, оснащенной современным и уникальным оборудованием, которое позволяет выполнять полный цикл производства, от генерации конструкторских и технологических идей до их воплощения в готовую продукцию. Кроме того, все оборудование изготавливается по собственным проектам, является конкурентоспособным на мировом рынке и импортозамещающим по всей номенклатуре. Организация стремится сохранить накопленный опыт и преумножить производственный потенциал.

По итогам 2025 года Рязань сохранила позиции в экспортном рейтинге и вновь оказалась в лидерах. Наша область стала ведущей по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0. Речь идет о целевом показателе нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Рязанский регион занял первое место по ЦФО и второе — по России. РЭС 2.0 включает в себя 15 инструментов, внедрение которых началось в 2021 году при поддержке РЦЭ Агентства развития бизнеса.