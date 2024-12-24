Матвиенко: Россия готова к компромиссам на переговорах с Украиной

По ее словам, Россия готова к компромиссам на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, «но от своих жестких условий не отступит».

Россия готова к компромиссам на переговорах с Украиной. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщила глава Совфеда Валентина Матвиенко, передал «Ъ» в своем Telegram-канале.

По ее словам, Россия готова к компромиссам на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, «но от своих жестких условий не отступит ни на йоту».

Она добавила, что переговоры «непременно начнутся в следующем году» и будут непростыми, но есть возможность для прекращения конфликта на обозначенных Россией условиях.