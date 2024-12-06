Эксперт спрогнозировал дату снижения ключевой ставки

По словам главы Сбера Германа Грефа, снижения ключевой ставки стоит ожидать не ранее второй половины 2025 года.

Эксперт спрогнозировал дату снижения ключевой ставки. Об этом пишет РИА Экономика.

По словам главы Сбера Германа Грефа, снижения ключевой ставки стоит ожидать не ранее второй половины 2025 года.

«Каким мы видим 25-й год? Конечно же, это жесткая денежно-кредитная политика — и это будет колоссальным вызовом для бизнеса и банковского сектора. Тем не менее мы знаем, что российская экономика за последние годы неоднократно доказывала уникальную способность к адаптации. Начало цикла снижения ключевой ставки мы ожидаем не ранее второй половины 25-го года», — заявил он.