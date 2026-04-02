Половодье-2026 в Рязани. Что будет с Торговым городком, строящимся наццентром и Лесопарком

Накануне половодья после снежной зимы в фокусе внимания оказались три точки в черте города Рязани: благоустроенный Торговый городок, национальный центр «Россия», а также Лесопарк с пляжем на Ореховом озере. Редакция РЗН. Инфо решила выяснить, чего ждать горожанам от весеннего разлива в 2026 году.

Опыт 2024 года

Весной 2024 года обновленная Рязанская ВДНХ уже сталкивалась с подтоплением. Тогда вода в Оке росла стремительно. В конце марта уровень едва превышал полуметра, а уже к началу апреля достиг почти четырех метров. В черте Рязани общий подъем составил почти шесть метров относительно нулевой отметки.

В первых числах апреля вода добралась до Окского проезда. Дорогу перекрывали на время половодья. Позже жители заметили, что деревянные настилы с пляжа на Ореховом озере уплыли. В мэрии уточняли, что конструкции перемещались ограниченно, потому что их заранее привязали.

Затем вода подошла к Рязанской ВДНХ. Из-за подтопления временно закрывали МФЦ. Рядом с павильоном «Районы» уровень воды достигал щиколотки, подтопило также павильон «Мещера». Вода добиралась и до фонтана.

Однако, несмотря на локальное подтопление, «катастрофы» не случилось. К половодью отнеслись оптимистично. Горожане устроили массовые заплывы на сапах в Лесопарке и даже установили рекорд на модульной байдарке длиной в 51 метр.

Прогнозы

В 2025 году заметного разлива не случилось, зимних осадков выпало рекордно мало. Но 2026 год обещает иные сценарии.

В феврале первый зампред областного правительства Денис Боков предупредил, что паводок способен затопить 17 муниципалитетов. В зоне риска, по его словам, оказывается 21 низководный мост и три капитальных. На профилактику и ликвидацию последствий в бюджете зарезервировали 179 миллионов рублей, еще почти миллиард — на случай ЧС.

Метеоролог Роман Степанов сообщал о рекордном запасе воды в регионе.

Высота снежного покрова в 2026 году в регионе превысила норму в 2-2,5 раза, водозапас — в 3-4 раза.

10 марта эксперты предупредили о риске экстремального половодья. Гидролог Михаил Болгов пояснил, что, если придет резкое тепло и дожди, вода поднимется быстро и высоко. Если же весна затянется с возвратами холодов, процесс растянется и станет менее разрушительным. Отметим, дождей с начала марта в Рязани не было.

Погода в Рязани в марте 2026 года.

16 марта метеорологи сообщили, что в Рязани максимальный уровень воды в Оке достигнет 700 сантиметров. В 1970-м при аналогичных показателях вода доходила до улицы Затинной.

1970 год. Разлив реки Ока. Улица Затинная, Рязань.

На 1 апреля 2026 года, по данным МЧС, уровень воды в Оке в черте Рязани поднялся на 35 сантиметров и составил 366 сантиметров выше нулевой отметки.

Половодье в Рязанской области войдет в коридор максимальных значений 10-12 апреля. «Стояние» воды может занять всю вторую декаду месяца. Спад уровня Оки прогнозируют после 20 апреля.

Рязанская ВДНХ

24 марта на площадке началась подготовка к половодью. В сети появились сообщения, что арендаторов «заставляют» самих бороться с последствиями половодья. Редакция сделала запрос в Центр развития креативных индустрий — именно эта организация отвечает за содержание территории Рязанской ВДНХ, оформление и мероприятия.

В ЦРКИ отметили, что затопление 2024 года не нанесло серьезного ущерба благоустройству. В Торговом городке временно отключали электричество и убирали декоративные конструкции, а после спада воды просто очищали территорию от мусора и ила.

По поводу сообщений, что арендаторов вынудили спасаться от половодья самостоятельно, в ЦРКИ разъяснили, что многие павильоны находятся в частной собственности. Часть объектов принадлежит организации и сдается на льготных условиях.

«Большинство арендаторов уже сталкивались с половодьем. Для новых резидентов, открывшихся в 2025—2026 годах, в марте провели встречу и дали рекомендации по защите имущества», — пояснили в организации.

Также в ЦРКИ рассказали и о финансировании. Выяснилось, что содержание общей территории финансируется из областного бюджета. Направлять эти средства на ремонт частных павильонов нельзя, но после схода паводка организуют уборку силами подрядчика. Отмечается, что отдельный бюджет на восстановление не предусмотрен, расходы заложены в рамках субсидии. «Мы не можем обязывать арендаторов закупать мешки с песком или строить защитные короба. В договорах — только обязанность поддерживать павильоны в надлежащем виде. В марте мы предложили резидентам возможные меры защиты», — подчеркнули в ЦРКИ.

Там отметили, что послабления по аренде или компенсации затрат не предусмотрены, так как павильоны изначально передавались на льготных условиях.

«По закону именно собственник несет бремя содержания своего имущества. Условиями договоров аренды также предусмотрено, что реставрация павильона и поддержание его в надлежащем виде является обязанностью арендатора», — говорится в ответе ЦРКИ.

«Рязанскую ВДНХ не затопит»

На повторном собрании с собственниками и арендаторами 31 марта, где была журналист РЗН. Инфо, директор ЦРКИ Евгений Кириченко сообщил, что с их последней встречи появились новые данные по паводку.

Ожидавшийся ранее масштаб разлива не подтвердился.

По его словам, прогноз по уровню воды скорректировали с 7 до 5 метров. По уточненным данным, в лучшем случае вода дойдет до моста в Лесопарке.

В региональном минприроды РЗН. Инфо 27 марта передали еще более оптимистичные цифры. По данным Росгидромета, максимальные уровни половодья на Оке превысят норму не более чем на три метра. Отметим, что этот прогноз уже не сбылся.

На встрече арендаторы задали свои вопросы директору ЦРКИ. На вопрос, затронет ли паводок территорию Торгового городка вообще, прозвучал четкий отрицательный ответ. Электричество при отсутствии подтопления отключать также не будут.

Участники встречи затронули и тему реставрации павильонов, пострадавших от снегопадов. Один из арендаторов отметил, что с его объекта немного сошла штукатурка после таяния сугробов. Кириченко ответил, что павильоны реставрировали примерно в один период. После прошлой зимы подрядчик устранил повреждения фасадов по гарантии. Он добавил, что многоснежная зима показала — здания должны эксплуатироваться с учетом особенностей кровли. Если не чистить снег с металлической крыши, возможно затекание воды и повреждение фасадов. Вопрос о гарантийном сроке подрядчика предстоит уточнить.

Арендаторов и собственников волновали и системные меры по предотвращению ежегодного затопления.

«Что-то делать будем или каждый год мы будем в страхе — затопит или не затопит?», — спросила одна из собственников.

На это Кириченко отметил, что в регионе еженедельно заседает комиссия по ЧС под председательством Дениса Бокова. Там не раз поднимался вопрос о систематических и долгосрочных мерах по паводку. Ответ на этот вопрос прорабатывается. Один из вариантов — строительство защитного сооружения в городе.

«Максимум, что будет подтоплено, — небольшая часть Лесопарка»

В рязанском Лесопарке подготовку к половодью начали заранее. Сотрудники вывозят оборудование, укрепляют стационарные конструкции и арт-объекты, проверяют коммуникации до прихода воды.

Сообщалось, что перед паводком из парков Рязани планировали вывозить имущество, чтобы минимизировать потери. Это касалось и Лесопарка.

14 марта там закрыли центр уличного спорта под мостом.

18 апреля в Лесопарке ожидается сап-фестиваль «Рязанское море». Мероприятие планировали провести 4 апреля, но из-за недостаточного поднятия Оки его перенесли на более поздний срок. Маршрут заплыва будет зависеть от уровня паводка. По информации администраций парка и Рязанской ВДНХ, если вода поднимется незначительно, старт массового сап-заплыва перенесут вглубь парка.

Наццентр «Россия». Защита от воды заложена в проекте

Также горожане беспокоятся за строящееся здание наццентра «Россия». Как рассказали РЗН. Инфо в областном министерстве культуры, при проектировании здания учли расположение площадки в зоне подтопления. Планировалась отсыпка территории выше отметки подтопления. Это создает естественный барьер для воды. Горы песка можно увидеть около здания.

Кроме того, предусмотрен свайный фундамент без подполья. Это исключает скопление влаги и повышает устойчивость здания. Инженерные сети прокладывают методом горизонтального бурения, что «минимизирует риски повреждения при подтоплении».

Эти меры должны обеспечить надежную защиту объекта и безопасную эксплуатацию даже в неблагоприятных условиях, написали в министерстве.

На заборе также появился паспорт объекта. Там указан срок окончания строительства — сентябрь 2026 года.