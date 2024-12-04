Аналитика ВТБ: в 2025 году рынок ипотеки «сожмется» на 20%

На фоне исторически высоких рыночных ставок и изменившихся условий госпрограмм в 2025 году спрос на ипотеку продолжит сокращаться. По оценке аналитиков, итоговые выдачи составят около четыре трлн рублей. Таким образом, по сравнению с нынешним годом снижение рынка составит минимум 20%. Об этом в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» заявил заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

По итогам 2024 года эксперты прогнозируют выдачи ипотеки в России на уровне пяти трлн рублей — на 35% ниже, чем годом ранее. Основной объем продаж придется на «семейную» ипотеку, которая займет более 40% в структуре банковских выдач. Несмотря на заградительные ставки, доля рыночных продуктов останется достаточно высокой — около трети. Наименьший объем продаж будет зафиксирован по IT-ипотеке, претерпевшей в этом году самые серьезные изменения (ок. 219 млрд). ВТБ продолжает работать по ипотеке с господдержкой, считая важной социальную поддержку населения.

На фоне роста ставок по кредитам россияне вновь обратили внимание на неипотечные сделки. По оценке банка, по итогам 2024 года в России будет оформлено около 1,8 млн таких договоров, их доля в сделках с недвижимостью вырастет до 60%.

В 2025 году на динамику рынка жилищного кредитования по-прежнему будет влиять экстравысокая стоимость кредитных средств. С учетом сигналов ЦБ РФ, с большой долей вероятности, она будет сохраняться весь следующий год.

При этом структура продаж поменяется. Собственное жилье будет оставаться для россиян необходимым во многих ситуациях, а стоимость аренды продолжит расти. Поэтому часть клиентов предпочтут воспользоваться рыночными программами, рассчитывая на рефинансирование в будущем. Доля рыночной ипотеки может составить до 40% от общего объема выдач. Еще порядка 50-55% займет «семейная» программа, при этом ее продажи из-за изменения условий после 1 июля 2024 года сократятся.

«В 2025 году рынок ипотеки не „дотянет“ даже до пандемийного 2020 года, когда выдачи составили 4,4 трлн рублей. Пока ставки будут сохраняться на таком высоком уровне, россияне будут либо переносить сделки с недвижимостью, либо покупать жилье за наличные. Ипотеку будут брать только в крайних случаях и, в основном, на небольшие суммы, чтобы как можно скорее закрыть долг. Несмотря на более доступные условия по господдержке, спрос сократится и на нее. Фактором станет достаточно существенное изменение условий „семейной“ и IT-программ. В этих условиях банки сосредоточатся не на расширении базы новых заемщиков, а на поддержке тех, кто уже платит по кредитам с такими высокими ставками», — заявил Георгий Горшков.