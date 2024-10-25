В России предложили ввести аренду самокатов по биометрии

Это должно помочь исключить кражу аккаунтов или пользование чужой учетной записью, а также отсеять несовершеннолетних самокатчиков.

В России предложили ввести аренду самокатов по биометрии. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщил Telegram-канал «Shot».

По информации портала, таким образом хотят исключить «серую» аренду и обезопасить пешеходов от лихачей на тротуарах.

Функция находится на стадии рассмотрения в правительстве. При ее введении человек, пользующийся чужой или краденой учетной записью просто не сможет начать поездку. Система сверит селфи из приложения с изображением владельца аккаунта и откажет в доступе, если снимки не совпадут.

Отмечается, что чаще всего «серыми» схемами пользуются те, кому ограничили доступ к сервису из-за ДТП, наезда на пешехода или порчи самоката. Еще одна категория — несовершеннолетние, которые покупают чужие аккаунты с «баллами программ лояльности» и катаются в нарушение правил аренды.

Предполагается, что в тестовом режиме функция подтверждения личности может заработать в середине следующего года.