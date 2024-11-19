В России начнут бесплатно страховать пешеходов от несчастных случаев с самокатами

Страховка будет покрывать ущерб здоровью пешехода в случае инцидента с самокатом сервиса, например, при столкновении.

В России сервисы кикшеринга начнут бесплатно страховать пешеходов от несчастных случаев с электросамокатами. Об этом пишет «Газета.Ru».

С 2025 года заработает базовый бесплатный страховой полис, который будет действовать по умолчанию в каждой поездке на электросамокатах компании.

Страховка будет покрывать ущерб здоровью пешехода в случае инцидента с самокатом сервиса, например, при столкновении.