Сравниваем ценники марта 2022, декабря 2024 и марта 2026 годов в Рязани

Редакция РЗН. инфо снова проверила ценники в магазине «Пятерочка». На этот раз сравнили цены на продукты первой необходимости сразу за три периода. За основу взяли данные от 24 марта 2022 года, добавили цифры из декабрьского мониторинга 2024 года и сопоставили их с актуальными ценами марта 2026 года.

В списке покупок: молочные продукты, яйца, крупы, овощи, курица, масло и товары для дома. На какие-то позиции цены стабилизировались, где-то продолжили рост, а отдельные продукты даже подешевели.

Сливочное масло «Крестьянское» (180 граммов) в марте 2022 года стоило 140 рублей. К декабрю 2024 года его стоимость взлетела до 255 рублей (+115 рублей). Но уже в марте 2026 года ситуация изменилась: аналогичный продукт можно найти за 159-184 рубля. Средняя цена составляет около 169 рублей.

То есть после пика 2024 года стоимость немного снизилась, но все равно остается выше уровня 2022 года примерно на 40 рублей.

Курица в 2024 году сначала подорожала, в 2026 немного «остыла», но все равно цена на 34 рубля выше, чем четыре года назад. Тушка курицы за килограмм в марте 2022 года обходилась в 142 рубля. К декабрю 2024 года цена выросла до 190 рублей. Сейчас, в марте 2026 года, — 176 рублей.

В 2022 году яйца категории С1 «Красная цена» стоили 73,49 рубля за десяток. В декабре 2024 года аналог от фирмы «Окское» той же категории оценивались уже в 120 рублей. В марте 2026 года цена на «Окское» С1 сохранилась на уровне 2024 года. При этом категория С3 обойдется кошельку рязанца в 100 рублей, С0 — в 140.

Творог «Амка» 0,1% (200 граммов) в марте 2022 года стоил 63 рубля, в декабре 2024 года его стоимость составляла 96 рублей. В марте 2026 года на сайте магазина аналогичный продукт указан за 96 рублей (на полках его не было).

«Простоквашино» 5% (290 граммов) сейчас стоит 150 рублей, 9% — 165 рублей. Для сравнения — в 2022 году похожий объем 9% творога той же марки обходился в 86 рублей.

Рис в марте 2022 года в среднем стоил 83 рубля за пачку. В декабре 2024 года его цена выросла до 127 рублей по акции. Сейчас, в марте 2026 года, диапазон цен — 159-169 рублей, но по акции можно найти за 110-120 рублей. Базовая цена выросла, но скидочные предложения стали встречаться чаще.

Молоко «Простоквашино» (930 миллилитров): март 2022 года — 90 рублей, декабрь 2024 года — 93 рубля, март 2026 года — 100 рублей. Рост цены чуть больше чем за год — 7 рублей.

Молоко от фирмы «Сарафаново» в 2022 году стоило 87 рублей, в декабре 2024 года — 110 рублей. В 2026 году цена опустилась до 93 рублей (по акции).

Кефир «Простоквашино» (930 миллилитров): 93 рубля стоил в 2022 году, в 2024 стоимость повысилась до 100 рублей (со скидкой), в 2026 году за товар нужно отдать уже 110 рублей.

Подсолнечное масло «Золотая семечка» (1 литр) в марте 2022 года стоило 114 рубля, в декабре 2024 года его цена составила 140 рублей, в марте 2026 года продукт стоит 145 рублей. Рост за четыре года — около 30 рублей.

Пшено в 2022 году в среднем стоило 70 рублей. В декабре 2024 года его цена составляла 86 рублей. Сейчас бренд «Селяночка» (800 граммов) по акции стоит 60 рублей, а за «Мистраль» (900 граммов) просят 100 рублей.

Овощи показывают приятную динамику.

Картофель ранний в 2022 году стоил 103,49 рубля за килограмм, в 2024 году цена на отечественный картофель составляла 59 рублей. В 2026 году обычный картофель стоит 49 рублей, а ранний оценили в 90-110 рублей (в зависимости от акции).

Капуста: в 2022 году ее цена составляла 86,51 рубля, в 2024 году — 36 рублей, в 2026 году обычная капуста стоит 32 рубля, ранняя — 100 рублей.

Морковь в 2022 году стоила 47,29 рубля, в 2024 году ее цена снизилась до 23 рублей. В 2026 году морковь стоит 35 рублей. Даже с учетом сезонности, цены на базовые овощные позиции остаются ниже уровня 2022 года.

Туалетная бумага «Zewa» (4 рулона, трехслойная) в марте 2022 года стоила 144 рубля. В декабре 2024 года ее цена составляла 190 рублей. В марте 2026 года за упаковку просят 230 рублей (или 196 рублей при покупке от трех упаковок).

Отдельно отметим стоимость шоколада «Бабаевский». В марте 2022 года плитка массой 100 граммов стоила 140 рублей. В декабре 2024 года цена осталась прежней. Сейчас, в марте 2026 года, цифра на ценнике та же — 140 рублей, но вес уменьшился до 90 граммов. Фактически, стоимость выросла, хотя на ценнике ничего не поменялось.

Отметим, что некоторые цены в материале указаны со скидкой — без нее итоговая сумма в чеке может быть выше. Изменился и ассортимент: некоторые марки исчезли с полок, появились новые.