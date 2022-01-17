Застрявшие в снегу машины и бьющие током троллейбусы в Рязани. Главные новости выходных, 15-16 января

В минувшие выходные рязанцы продолжали бороться со снежным коллапсом, а на предстоящей неделе синоптики обещают только усиление осадков. Вспомним, какие события произошли за два прошедших дня.

В минувшие выходные рязанцы продолжали бороться со снежным коллапсом, а на предстоящей неделе синоптики обещают только усиление осадков. Вспомним, какие события произошли за два прошедших дня.

Происшествия

Под Рязанью во время драки серьезно пострадал 23-летний молодой человек. У мужчины была закрытая травма живота с повреждением некоторых внутренних органов. Установлены личности, которые устроили конфликт. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Рязани на улице Прижелезнодорожной в субботу, 15 января, произошло столкновение автомобилей Audi А6 и «ВАЗ-2108». Погиб пассажир «ВАЗа» 1963 года рождения.

В Рязани ударило током пассажирку троллейбуса. Инцидент произошел в пятницу, 14 января, на остановке «Больница имени Семашко». По словам женщины, водитель просто закрыл двери и уехал. Из дома рязанка позвонила в диспетчерскую, где ей ответили, что «такое бывает, транспорт очень старый». Еще одну жительницу Рязани ударило током в троллейбусе № 1.

В Рязанском районе в субботу, 15 января, при пожаре погиб мужчина 1968 года рождения. Огонь охватил дом, а также деревянный гараж и баню. Сгорела кухня.

Следственный комитет разыскивает свидетеля преступления, которое произошло в начале декабря 2021 года в Рязани. 3 декабря студентка колледжа шла на занятия. Около 07:30 возле дома № 8 на улице Пирогова на нее напал неизвестный мужчина. Проходившая мимо женщина стала звать на помощь. На крики прибежал мужчина, который стоял на остановке, он оттащил нападавшего. Злоумышленник скрылся. Возбуждено уголовное дело.

В Рязани в многоквартирном доме на улице Березовой загорелись электросчетчики. Об этом в воскресенье, 16 января, рассказали РЗН. инфо жильцы многоэтажки. В МЧС рассказали подробности.

Ситуация с уборкой снега

«Никогда такого в нашем городе не было, особенно зимой!» Во дворе дома № 11/27 на улице Радиозаводской в снегу застрял мусоровоз.

Жители ЖК «Смайлино» в поселке Карцево на улице 2-я Новоселковская собрали деньги на аренду трактора и расчистили себе дорогу до остановки. Также они вручную очистили двор от снега.

В Рязани на улице Кальной, у дома № 38 застряла в снегу машина скорой помощи. Видео в субботу, 15 января, опубликовали в соцсетях.

В субботу, 15 января, рейсовый автобус, выехавший из Новомичуринска в 06:20, застрял в сугробе по дороге в Семенск. Водителю и пассажирам помогли работники мегафермы, которые в это время парковали свои автомобили вблизи животноводческого комплекса.

Елена Сорокина вышла на уборку Рязани от снега. Глава администрации опубликовала на своей странице «ВКонтакте» фото с лопатой в руке. Фотография сделана у заснеженного входа в ЦПКиО.

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Особняк покойного главы УМВД по Рязанской области Ивана Перова, который находится в Солотче, выставили на продажу. Стоимость объекта составляет 35 млн рублей. Согласно информации центрального агентства недвижимости, здание общей площадью 551 квадратных метров находится на участке 24,5 соток.