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В Пронском районе застрял в снегу рейсовый автобус
В субботу, 15 января, рейсовый автобус, выехавший из Новомичуринска в 6:20, застрял в сугробе по дороге в Семенск. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В субботу, 15 января, рейсовый автобус, выехавший из Новомичуринска в 6:20, застрял в сугробе по дороге в Семенск. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Водителю и пассажирам помогли работники мегафермы, которые в это время парковали свои автомобили вблизи животноводческого комплекса. ПАЗик вытолкнули из сугроба. Чуть позже глава Октябрьского поселения Сергей Серегин направил туда трактор. Техника пронского ДРСУ очистила дорогу.

«В январе это уже не первый случай, когда наши автобусы застревают в снегу. 14 января рейсовый автобус не прошел в Березово, а неделей раньше — в Погореловку. Снегопады сейчас такие, что дорожники просто не успевают чистить», — рассказал директор предприятия «Пригородные пассажирские перевозки» Александр Меркелов.