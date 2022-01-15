Под Рязанью серьезно избили 23-летнего молодого человека

В полицию из больницы сообщили о госпитализации 23-летнего рязанца с травмами криминального характера. У мужчины была закрытая травма живота с повреждением некоторых внутренних органов, которая могла быть получена в ходе драки.

Под Рязанью в ходе драки серьезно пострадал 23-летний молодой человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию из больницы сообщили о госпитализации 23-летнего рязанца с травмами криминального характера. У мужчины была закрытая травма живота с повреждением некоторых внутренних органов, которая могла быть получена в ходе драки.

Сотрудники отдела МВД по Московскому району прибыли в больницу и опросили пострадавшего. Он сообщил, что накануне ночью был с приятелем в гостях на окраине Рязани, на улице у него произошел случайный конфликт с незнакомцем, и тот его избил. Когда к вечеру молодой человек вернулся домой, то ощутил сильный дискомфорт в животе и вызвал скорую.

Полицейские разыскали приятеля пострадавшего и выяснили, что накануне ночью они были в гостях в населенном пункте рядом с Рязанью, а не на окраине города. Оперативники уголовного розыска установили хозяина и гостей дома, где побывали рязанцы. Оказалось, что в ту ночь двое мужчин, которые познакомились за столом, устроили ссору и избили рязанца. Потом все разъехались по домам, но вечером мужчина обратился в больницу.

Оперативники выяснили личность второго участника конфликта и разыскали его. Было установлено, что 22-летний рязанец причастен к причинению тяжкого вреда здоровью. Злоумышленника задержали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.