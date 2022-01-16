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В Рязани разыскивают свидетеля нападения на студентку колледжа
Следственный комитет разыскивает свидетеля преступления, которое произошло в начале декабря 2021 года в Рязани. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Московского МСО Рязани Евгения Брызгалина.

Следственный комитет разыскивает свидетеля преступления, которое произошло в начале декабря 2021 года в Рязани. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Московского МСО Рязани Евгения Брызгалина.

Утром 3 декабря студентка колледжа шла на занятия. Около 7:30 возле дома № 8 на улице Пирогова на нее напал неизвестный мужчина. Проходившая мимо женщина стала звать на помощь. На крики прибежал мужчина, который стоял на остановке, он оттащил нападавшего. Злоумышленник скрылся. Возбуждено уголовное дело.

Следователи просят откликнуться мужчину, который спас девушку от преступника.

Контактный телефон: 8 (4912)34-02-80 (Московский МСО, следователь Брызгалин Евгений Витальевич).