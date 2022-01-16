Дом покойного главы областного УМВД Ивана Перова выставили на продажу
Особняк покойного главы УМВД по Рязанской области Ивана Перова, который находится в Солотче, выставили на продажу. Стоимость объекта составляет 35 млн рублей, пишет «Новая газета».
Особняк покойного главы УМВД по Рязанской области Ивана Перова, который находится в Солотче, выставили на продажу. Стоимость объекта составляет 35 млн рублей, пишет
Согласно информации Центрального агентства недвижимости, здание общей площадью 551 кв. м. находится на участке 24,5 соток. На первом этаже кухня-гостиная и одна спальня, на втором несколько спален. На обоих этажах террасы и санузлы.
В цокольном этаже — бильярдная, спортзал, системы отопления и водоочистки. Во дворе есть садовый домик, баня и крытый бассейн. Дом находится на первой линии к Старице, от него ведет тропинка к речке.
Напомним, Иван Перов покончил с собой в августе прошлого года.