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Дом покойного главы областного УМВД Ивана Перова выставили на продажу
Особняк покойного главы УМВД по Рязанской области Ивана Перова, который находится в Солотче, выставили на продажу. Стоимость объекта составляет 35 млн рублей, пишет «Новая газета».

Особняк покойного главы УМВД по Рязанской области Ивана Перова, который находится в Солотче, выставили на продажу. Стоимость объекта составляет 35 млн рублей, пишет «Новая газета».

Согласно информации Центрального агентства недвижимости, здание общей площадью 551 кв. м. находится на участке 24,5 соток. На первом этаже кухня-гостиная и одна спальня, на втором несколько спален. На обоих этажах террасы и санузлы.

В цокольном этаже — бильярдная, спортзал, системы отопления и водоочистки. Во дворе есть садовый домик, баня и крытый бассейн. Дом находится на первой линии к Старице, от него ведет тропинка к речке.

Напомним, Иван Перов покончил с собой в августе прошлого года.