В Рязанском районе во время пожара погиб мужчина
В Рязанском районе в субботу, 15 января, при пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Рязанском районе в субботу, 15 января, при пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 19:44. Загорелся жилой кирпичный дом, огонь охватил также деревянный гараж и баню. Сгорела кухня.
Погиб хозяин дома 1968 года рождения.
Причина случившегося и ущерб устанавливаются. На место выезжали 4 пожарных автомобиля, 15 человек.