В Кальном увязла в снегу машина скорой помощи

В Рязани на улице Кальной застряла в снегу машина скорой помощи. Видео в субботу, 15 января, опубликовали в соцсетях.

В Рязани на улице Кальной застряла в снегу машина скорой помощи. Видео в субботу, 15 января, опубликовали в соцсетях .

«Застряла скорая помощь, Кальная, 38. Дороги не чищены!!!» — возмущается автор поста.

Автомобиль пришлось вытягивать с помощью троса.

Напомним, в январе это уже не первый подобный случай в регионе. В Касимове машина скорой застряла на дороге в пятницу, 14 января. В рязанской Песочне за сутки застряли две машины скорой. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях во вторник, 11 января.