Рязанский театр драмы закроется на реконструкцию

Рязанский театр драмы закроется на реконструкцию до осени 2022 года. Об этом сообщается в соцсетях театра.

Рязанский театр драмы закроется на реконструкцию до осени 2022 года. Об этом сообщается в соцсетях театра.

«Ремонтные работы развернутся в зрительской части. Но мы по-прежнему работаем, и впереди нас ждет очень интересный период! Репетиции новых спектаклей будут проходить на малой сцене и других помещениях театра, которые успели отремонтировать летом», — говорится в сообщении.

Спектакли артисты будут играть на других площадках города. Также планируются гастроли по городам.