В Рязани произошел еще один случай удара током в троллейбусе
Еще одну жительницу Рязани ударило током в троллейбусе. Об этом в воскресенье, 16 января, рассказал РЗН. инфо очевидец.
Еще одну жительницу Рязани ударило током в троллейбусе. Об этом в воскресенье, 16 января, рассказал РЗН. инфо очевидец.
«Вчера вечером я со своей девушкой ехал на 1 троллейбусе, примерно в 20:35-20:40, с площади Победы до университета МВД России (на Московском), выходили около
Напомним, ранее рязанка рассказала, что 14 января получила удар током в троллейбусе № 12.