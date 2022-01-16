В Рязани произошел еще один случай удара током в троллейбусе

Еще одну жительницу Рязани ударило током в троллейбусе. Об этом в воскресенье, 16 января, рассказал РЗН. инфо очевидец.

Еще одну жительницу Рязани ударило током в троллейбусе. Об этом в воскресенье, 16 января, рассказал РЗН. инфо очевидец.

«Вчера вечером я со своей девушкой ехал на 1 троллейбусе, примерно в 20:35-20:40, с площади Победы до университета МВД России (на Московском), выходили около 20:55—21:00 . При выходе она схватилась за поручень сбоку от двери, при этом я держал ее за руку, и она с двух сторон почувствовала удар в районе рук, а в меня удар успел попасть только по одной руке — как раз той, которой держал ее. Руку она откинула от поручня достаточно быстро, и эта вибрация кончилась», — рассказал молодой человек.

Напомним, ранее рязанка рассказала, что 14 января получила удар током в троллейбусе № 12.