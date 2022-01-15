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В Рязани произошло смертельное ДТП на улице Прижелезнодорожной
В Рязани на улице Прижелезнодорожной 15 января произошло столкновение автомобилей Audi А6 и ВАЗ 2108. Погиб пассажир ВАЗа, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани на улице Прижелезнодорожной 15 января произошло столкновение автомобилей Audi А6 и ВАЗ 2108. Погиб пассажир ВАЗа, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло примерно в 11:00 вблизи дома 52а. В результате происшествия пассажир автомобиля ВАЗ-2108 1963 года рождения от полученных травм скончался. Водитель ВАЗ 2108 получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.