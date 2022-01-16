В рязанской многоэтажке загорелись электросчетчики
В Рязани в многоквартирном доме на улице Березовой загорелись электросчетчики. Об этом рассказали РЗН. инфо жильцы многоэтажки.
В Рязани в многоквартирном доме на улице Березовой загорелись электросчетчики. Об этом в воскресенье, 16 января, рассказали РЗН. инфо жильцы многоэтажки.
«Добрый вечер! Пожар на Березовой, 1 Г, взорвались счетчики. Весь дом без света и отопления», — говорится в сообщении.
По словам местных жителей, на место выезжал один пожарный расчет.