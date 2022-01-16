В МЧС рассказали подробности пожара на улице Березовой в Рязани

Стали известны подробности ЧП, которое произошло в многоэтажке на улице Березовой, 1 Г в Рязани в воскресенье, 16 января. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Стали известны подробности ЧП, которое произошло в многоэтажке на улице Березовой, 1 Г в Рязани в воскресенье, 16 января. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Электросчетчики загорелись в третьем подъезде на пятом этаже.

Сообщение о пожаре поступило в 13:07, на место выезжали три единицы техники, 15 человек.

Напомним, ранее фото прислали жильцы дома. По их словам, дом остался без света и отопления.