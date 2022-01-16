Фигуристка Трусова завоевала бронзу чемпионата Европы

Рязанская фигуристка Александра Трусова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы. Соревнования прошли в Таллинне.

Рязанская фигуристка Александра Трусова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы. Соревнования прошли в Таллинне.

Александра Трусова получила в сумме 234,36 балла за два проката и стала третьей. Первое и второе места заняли также российские фигуристки — действующая чемпионка России Камила Валиева взяла золото, набрав в сумме 259,06 балла. Серебро у Анны Щербаковой (237,42 балла).

Бронзовая чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Трусова призналась, что занятое место на соревнованиях для нее не столь важно. «Мне хотелось откатать чистую короткую и произвольную, все остальное не так важно. Место не важно, важно откатать чисто. Могу сказать, что, возможно, [четверной] лутц не получился из-за того, что перед этим не удался тулуп. Я шла в определенном темпе, а после падения у меня сбился темп. Возможно, из-за этого», — рассказала она 15 января «Известиям».

По словам Трусовой, ее форма с каждым днем становится лучше, она постепенно восстанавливается после травмы и надеется на лучшие прокаты в будущем, для чего надо работать.