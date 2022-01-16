В рязанском троллейбусе ударило током пассажирку

В Рязани ударило током пассажирку троллейбуса. Инцидент произошел в субботу, 14 января, на остановке «Больница имени Семашко», сообщает портал ProGorod.

В Рязани ударило током пассажирку троллейбуса. Инцидент произошел в субботу, 14 января, на остановке «Больница имени Семашко», сообщает портал ProGorod.

«В 16 часов, при попытке сесть в троллейбус № 12, следовавший в направлении завода „Рязцветмет“, меня очень сильно тряхнуло током, я закричала, отошла. Но ехать надо, подошла к средней двери, думая, что там не ударит током (люди-то все вошли). И меня снова очень сильно тряхнуло, я вновь очень сильно закричала, после чего уже боялась подходить», — рассказала порталу женщина.

По ее словам, водитель просто закрыл двери и уехал. Из дома рязанка позвонила в диспетчерскую, где ей ответили, что «такое бывает, транспорт очень старый».

«Спасибо, утешила. Хотелось бы, чтобы с этим разобрались, а если ребенка тряханет?» — возмутилась пострадавшая.