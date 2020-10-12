Смерть пострадавшей при взрывах женщины и «скопинский маньяк». Главные новости выходных, 10-11 октября

Подведем итоги минувших выходных. В нашем традиционном обзоре вспомним главные события прошедшего уикенда.
Умерла женщина, пострадавшая при взрывах в Скопинском районе. Губернатор Николай Любимов пообещал помочь семье погибшей после взрывов в Скопинском районе.
В Рязани скончалась проректор РИРО.
В выходные рязанцы пожаловались на «навозное» зловоние. Один из жителей опубликовал гневное видео о неприятном запахе в городе.
Суд избрал меру пресечения богатейшему рязанскому депутату.
О пожарах.
Около «Барса на Московском» произошел пожар. С места появилось видео. В МЧС рассказали о возгорании.
В Рязани загорелся Дом Банковского. Произошедшее прокомментировали в МЧС.
В выходные произошло несколько ДТП.
В Ухоловском районе «четверка» столкнулась с «Нивой». В Касимове «Лада» улетела в кювет. На Спортивной «Нива» врезалась в столб, с места появилось видео.
На Московском шоссе образовалась пробка из-за ДТП. На улице Грибоедова сбили человека.
На улице Новоселов сбили мотоциклиста.
Рязанцы устроили дрифт на парковке гипермаркета.
Врачи отказались ехать к мужчине, которому стало плохо у ОКБ.
Рязанцы на ТВ.
В выходные вышла вторая часть фильма НТВ о «скопинском маньяке». Выяснилось, что преступник начал писать пленнице из колонии.
Рязанка прошла слепые прослушивания в шоу «Голос». Еще одна девушка из Рязанской области победила в шоу «Сто к одному».
Александра Трусова выиграла второй этап Кубка России. Олег Майами показал снятый в Рязани клип.