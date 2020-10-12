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Смерть пострадавшей при взрывах женщины и «скопинский маньяк». Главные новости выходных, 10-11 октября
Вспомним главные события прошедшего уикенда.

Подведем итоги минувших выходных. В нашем традиционном обзоре вспомним главные события прошедшего уикенда.

Умерла женщина, пострадавшая при взрывах в Скопинском районе. Губернатор Николай Любимов пообещал помочь семье погибшей после взрывов в Скопинском районе.

В Рязани скончалась проректор РИРО.

В выходные рязанцы пожаловались на «навозное» зловоние. Один из жителей опубликовал гневное видео о неприятном запахе в городе.

Суд избрал меру пресечения богатейшему рязанскому депутату.

О пожарах.

Около «Барса на Московском» произошел пожар. С места появилось видео. В МЧС рассказали о возгорании.

В Рязани загорелся Дом Банковского. Произошедшее прокомментировали в МЧС.

В выходные произошло несколько ДТП.

В Ухоловском районе «четверка» столкнулась с «Нивой». В Касимове «Лада» улетела в кювет. На Спортивной «Нива» врезалась в столб, с места появилось видео.

На Московском шоссе образовалась пробка из-за ДТП. На улице Грибоедова сбили человека.

На улице Новоселов сбили мотоциклиста.

Рязанцы устроили дрифт на парковке гипермаркета.

Врачи отказались ехать к мужчине, которому стало плохо у ОКБ.

Рязанцы на ТВ.

В выходные вышла вторая часть фильма НТВ о «скопинском маньяке». Выяснилось, что преступник начал писать пленнице из колонии.

Рязанка прошла слепые прослушивания в шоу «Голос». Еще одна девушка из Рязанской области победила в шоу «Сто к одному».

Александра Трусова выиграла второй этап Кубка России. Олег Майами показал снятый в Рязани клип.