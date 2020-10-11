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Умерла женщина, пострадавшая при взрывах под Рязанью
Пострадавшая скончалась в больнице.

Умерла женщина, пострадавшая при взрывах на военных складах в Скопинском районе. Об этом передает ТАСС со ссылкой руководителя территориального центра медицины катастроф Сергея Кузьминова.

Пострадавшая скончалась в больнице. Ей было 52 года. «Она находилась в коме», — сказал собеседник агентства.

Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие, сгорел 21 дом в двух ближайших населенных пунктах.

В пятницу, 9 октября, Минобороны сообщило, что пожар потушили.