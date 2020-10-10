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Рязанцы вновь пожаловались на «навозное» зловоние
По словам горожан, резкий запах держится в Песочне и Кальном.

В субботу, 10 октября, рязанцы вновь пожаловались на «навозное» зловоние. По словам горожан, резкий запах держится в Песочне и Кальном.

«Вот такая жесть сейчас в Дашках: солнце в какой-то дымке, — рассказал местный житель. — И воняет опять очень сильно».

Жительница Кального охарактеризовала запах как «едкий».

«Запах очень сильный. Выхожу на улицу, и у меня першит горло, — пожаловалась рязанка. — Страшно, что мы не знаем причину этого зловония».

Напомним, во вторник, 6 октября, Рязань со стороны Песочни «накрыло» запахом навоза. За несколько часов запах добрался до Кального, центра города и даже Солотчи. Утром 7 октября вонь в областном центре началась уже с самого утра. Редакция собирала комментарии горожан в соцсетях и пыталась выяснить источник запаха.

После жалоб рязанцев на воздух в городе нашли мертвых птиц.

В минприроды также рассказали о результатах проверок.

Рязанский нефтезавод раскрыл результаты проверок воздуха. Минприроды также отчиталось о проверке.

В мэрии заявили, что лаборатория провела отбор проб воздуха во всех районах.