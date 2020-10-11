Рязанец опубликовал гневное видео о «навозном» запахе в городе

Ролик снят в Московском районе.

Рязанец опубликовал гневное видео о «навозном» запахе в городе. Ролик опубликован в группе « Новости Рязани ВКонтакте ».

Отмечается, что ролик снят в Московском районе.

Автор видео заявил, что в Рязани вновь пахнет навозом.

«Вы там вообще сдурели? Где очистные? Ну что вы народ травите? Совсем от своих денег безумных с ума посходили. Онкология в Рязани в первых местах среди городов», — возмутился рязанец.

«Сколько мы будем это терпеть? Неделю в Рязани тянет с очистных», — добавил он.

Напомним, рязанцы вновь пожаловались на «навозное» зловоние в субботу. Ранее горожанам рассказали о результатах проверки воздуха.