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Рязанец опубликовал гневное видео о «навозном» запахе в городе
Ролик снят в Московском районе.

Рязанец опубликовал гневное видео о «навозном» запахе в городе. Ролик опубликован в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Отмечается, что ролик снят в Московском районе.

Автор видео заявил, что в Рязани вновь пахнет навозом.

«Вы там вообще сдурели? Где очистные? Ну что вы народ травите? Совсем от своих денег безумных с ума посходили. Онкология в Рязани в первых местах среди городов», — возмутился рязанец.

«Сколько мы будем это терпеть? Неделю в Рязани тянет с очистных», — добавил он.

Напомним, рязанцы вновь пожаловались на «навозное» зловоние в субботу. Ранее горожанам рассказали о результатах проверки воздуха.