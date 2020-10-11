«Скопинский маньяк» начал писать пленнице из колонии

Он зарегистрировался в соцсети и попытался выйти на связь.

Скопинец Виктор Мохов, державший 3,5 года двух девушек в подвале, начал писать одной из них из колонии. Об этом сообщил НТВ .

Екатерина Мартынова и ее подруга Елена Самохина пробыли в плену маньяка 3 года и семь месяцев. Они попали туда в школьном возрасте. Мужчина насиловал девочек, Самохина родила от Мохова трех детей. Два раза роды принимала Екатерина прямо в бункере по учебнику акушерства и гинекологии. Третий ребенок родился уже на свободе мертвым. Пленницы спаслись, когда Мохов привел их к себе в дом, чтобы познакомить с девушкой, снимавшей у него комнату. Подругам удалось передать ей записку, в которой они рассказали обо всем и попросили незнакомку обратиться в милицию. Виктора Мохова приговорили к 17 годам лишения свободы, он выходит из тюрьмы в следующем году. Он зарегистрировался «ВКонтакте» и попытался написать Екатерине Мартыновой. По ее словам, сначала ей пришло сообщение от якобы его сокамерника.

«Потом сказал, что Мохов тут и хочет, чтоб я его добавила в друзья. Я прочитала и сразу заблокировала этого парня. Заблокировала еще нескольких, которые были у него в друзьях. Противно стало, что у меня в телефоне Мохов», — рассказала девушка.

Также НТВ рассказал о переписке «скопинского маньяка» с датским писателем Карстеном Графом, который заинтересовался историей русских девочек-пленниц и их мучителя.

Свои преступлениях Мохов описал «как легкую прогулку». В сообщении отметили, что мужчина не жалеет ни о чем и ни в чем не раскаивается, судя по переписке.

По его словам, девушки поехали к нему по согласию, а он не планировал их похищать, хотел весело провести время и переспать с молодой девушкой".

В переписке он заявил, что готов дать интервью за деньги.

Ранее Екатерина Мартынова дала интервью НТВ.

Напомним, «скопинский маньяк» планирует отомстить жертвам после освобождения из тюрьмы. Ранее Мартынова рассказывала историю в «Пусть говорят» и объяснила, как смогла вернуться к нормальной жизни. Также стало известно о третьей жертве маньяка.