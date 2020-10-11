Любимов пообещал помочь семье погибшей после взрывов в Скопинском районе

По словам губернатора, врачи приняли «все возможные меры».

Губернатор Николай Любимов рассказал, что после взрывов в Скопинском районе скончалась Ломакина Мария Николаевна. На странице «ВКонтакте» он сообщил, что ее семье помогут.

Глава региона добавил, что врачи провели интенсивную терапию и приняли «все возможные меры». Спасти женщину не удалось.

«Мы обязательно окажем всю посильную помощь семье погибшей», — написал губернатор.

Также Любимов отчитался о ликвидации последствий произошедшего. Он заявил, что 364 семьи (1013 человек) получили 10 тысяч рублей на неотложные нужды. 208 семей подали заявления, чтобы получить помощь безналичным способом. Всего выплаты получат 572 семьи.

Губератор добавил, что в понедельник, 12 октября, будут получены акты обследования жилых помещений, после чего можно будет начать выплаты за причиненный ущерб и утрату жилья.

«В пострадавших поселках представителями органов соцзащиты проведен подомовой обход, людям рассказали о мерах поддержки. Работа в этом направлении продолжается», — написал глава региона. Напомним, в среду, 7 октября, на территории воинской части в Скопинском районе из-за пожара начали взрываться снаряды. Есть пострадавшие, сгорел 21 дом в двух ближайших населенных пунктах.

В пятницу, 9 октября, Минобороны сообщило, что пожар потушили.