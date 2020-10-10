Видео: рязанка прошла слепые прослушивания в шоу «Голос»

Девушка, играя на фортепиано, спела песню Полины Гагариной «Колыбельная».

25-летняя рязанка Ольга Дианова выступила на шоу «Голос». Выпуск с ее участием показали на Первом канале в пятницу, 9 октября.

Девушка в своей визитке рассказала, что работает педагогом по вокалу. Она призналась, что давно мечтала попасть на шоу.

Рязанка, играя на фортепиано, спела песню Полины Гагариной «Колыбельная». Наставник Сергей Шнуров повернулся к участнице на последних минутах песни. Девушка прошла этап слепых прослушиваний.

Напомним, наставниками девятого сезона проекта стали Полина Гагарина, Валерий Сюткин, Сергей Шнуров, и вернувшийся на проект рэпер Баста. Ведущий «Голоса» — Дмитрий Нагиев.

Выступление рязанки можно посмотреть с 1 часа 48 минут.