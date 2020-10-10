\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 10
16°
Вск, 11
12°
Пнд, 12
14°
ЦБ USD 77.03 -0.89 10/10
ЦБ EUR 90.72 -0.98 10/10
Нал. USD 76.75 / 78.75 16:50
Нал. EUR 90.65 / 91.7 17:55
Новости
Коронавирус
Публикации
Рязанские специалисты по недвижимости стали участниками форума в Санкт...
Центральное агентство недвижимости представляли 12 чело...
8 октября 2020 16:44
5 745
Прогресс вместо стресса. Рязанские школьники смогут улучшить знания и...
Платформа «Ростелеком Лицей» быстро набирает популярнос...
8 октября 10:46
6 411
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
32 701
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
1 октября 12:24
26 357
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Видео: рязанка прошла слепые прослушивания в шоу «Голос»
Девушка, играя на фортепиано, спела песню Полины Гагариной «Колыбельная».

25-летняя рязанка Ольга Дианова выступила на шоу «Голос». Выпуск с ее участием показали на Первом канале в пятницу, 9 октября.

Девушка в своей визитке рассказала, что работает педагогом по вокалу. Она призналась, что давно мечтала попасть на шоу.

Рязанка, играя на фортепиано, спела песню Полины Гагариной «Колыбельная». Наставник Сергей Шнуров повернулся к участнице на последних минутах песни. Девушка прошла этап слепых прослушиваний.

Напомним, наставниками девятого сезона проекта стали Полина Гагарина, Валерий Сюткин, Сергей Шнуров, и вернувшийся на проект рэпер Баста. Ведущий «Голоса» — Дмитрий Нагиев.

Выступление рязанки можно посмотреть с 1 часа 48 минут.