В Ухоловском районе «четверка» столкнулась с «Нивой»

ДТП произошло в пятницу, 9 октября.

В Ухоловском районе «четверка» столкнулась с Chevrolet Niva, сообщило ИД « Пресса ».

ДТП произошло в пятницу, 9 октября, возле села Смолеевка. На место прибыли сотрудники ГИБДД.

67-летний водитель «Нивы» пояснил, что не заметил машину, поэтому и начал движение. Мужчина не пострадал, водитель «четверки» сильно ушиб грудную клетку, а находившийся на переднем сиденье пассажир ударился головой о лобовое стекло и ушиб руку.