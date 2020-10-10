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Олег Майами показал снятый в Рязани клип
Исполнитель спел под аккомпанемент рязанки.

Певец Олег Майами опубликовал в Instagram снятый в Рязани клип. Он исполнил песню «Ай» под аккомпанемент рязанки Марии Фроловой.

По словам исполнителям, он «так сильно загорелся, что не мог набраться терпения» для более длительной работы над видео.

Некоторое время назад Олег Майами выложил ролик, в котором рязанка исполняет мелодию из его композиции «Ай», и пообещал спеть под ее аккомпанемент, если поклонники оставят под постом три тысячи комментариев. Он исполнил обещание и приехал в Рязань.

Фото из Instagram Олега Майами