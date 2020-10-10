СМИ: суд избрал меру пресечения богатейшему рязанскому депутату

Решение принял Басманный суд Москвы.

Басманный суд Москвы ограничил действия депутата Рязанской облдумы, члена фракции «Единая Россия» Станислава Подоля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову.

В суде не уточнили, в чем именно проявляется эта мера пресечения. При этом, Подолю можно выходить из дома.

По данным суда, рязанский депутат фигурирует в уголовном деле по статье 238 УК («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

«Интерфакс» отметил, что пока не располагает комментариями следствия по ситуации.

Отметим, Подоль в 2020 году стал самым богатым депутатом в Рязанской области, как и в предыдущие несколько лет. Он задекларировал 175 млн 292 тысячи 64 рубля, что почти на 68 млн больше, чем в прошлом году. В его владении два автомобиля Porsche Cayenne, Mercedes-Benz S 560, два мотоцикла и прицеп.

В 2020 году Подоль попал в топ-10 самых богатых чиновников страны.

Справка

Станислав Подоль с 2005 года является гендиректором агромолочного комбината «Рязанский» (бренд «Амка»). Выручка компании в 2019 году — 5,99 млрд рублей (данные СПАРК). Также он возглавляет региональный фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. С 2010 года избирался депутатом Рязанской облдумы, член фракции «Единая Россия». Подоль разведен, имеет сына и дочь.