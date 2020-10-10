СМИ: суд избрал меру пресечения богатейшему рязанскому депутату

Басманный суд Москвы ограничил действия депутата Рязанской облдумы, члена фракции «Единая Россия» Станислава Подоля. Об этом
В суде не уточнили, в чем именно проявляется эта мера пресечения. При этом, Подолю можно выходить из дома.
По данным суда, рязанский депутат фигурирует в уголовном деле по статье 238 УК («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
«Интерфакс» отметил, что пока не располагает комментариями следствия по ситуации.
Отметим, Подоль в 2020 году стал самым богатым депутатом в Рязанской области, как и в предыдущие несколько лет. Он задекларировал 175 млн 292 тысячи 64 рубля, что почти на 68 млн больше, чем в прошлом году. В его владении два автомобиля Porsche Cayenne, Mercedes-Benz S 560, два мотоцикла и прицеп.
В 2020 году Подоль попал в топ-10 самых богатых чиновников страны.
Справка
Станислав Подоль с 2005 года является гендиректором агромолочного комбината «Рязанский» (бренд «Амка»). Выручка компании в 2019 году — 5,99 млрд рублей (данные СПАРК). Также он возглавляет региональный фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. С 2010 года избирался депутатом Рязанской облдумы, член фракции «Единая Россия». Подоль разведен, имеет сына и дочь.