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В МЧС рассказали о пожарах в Пителинском районе
Пожарам присвоили повышенную сложность.

В пятницу, 9 октября, в Пителинском районе произошло два пожара. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В 9:50 поступило сообщение о пожаре в деревне Большие Прудищи Пителинского района. Там загорелись нежилые дома и сухая трава. Пожару присвоили повышенную сложность, на место приехали дополнительные подразделения. Возгорание ликвидировали в 15:15. На место выезжали 34 человека и девять единиц техники.

Сгорели пять нежилых строений.

Никто не пострадал, причины и ущерб устанавливаются.

В 21:25 9 октября поступило сообщение о пожаре в селе Гридино Пителинского района. Там горели трава и нежилые дома. Пожару также присвоили повышенную сложность, на место приехали дополнительные подразделения. Пожар ликвидировали в 4:00 в субботу, 10 октября.

На место выезжали 28 человек и 10 единиц техники.

Сгорели четыре нежилых дома.

Никто не пострадал.

Ранее СМИ сообщили, что четыре дома в Пителинском районе сгорели из-за пала травы.