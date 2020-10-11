Видео: вышла вторая часть фильма НТВ о «скопинском маньяке»

В ролике рассказали о еще одной жертве маньяка.

НТВ опубликовал вторую часть фильма НТВ о «скопинском маньяке» — Викторе Мохове, который почти четыре года держал в плену двух девушек.

Екатерина Мартынова и ее подруга Елена Самохина пробыли в плену маньяка 3 года и семь месяцев. Они попали туда в возрасте 14 и 17 лет. Мужчина насиловал девочек, Самохина родила от Мохова трех детей. Два раза роды принимала Екатерина прямо в бункере по учебнику акушерства и гинекологии. Третий ребенок родился уже на свободе мертвым. Пленницы спаслись, когда Мохов привел их к себе в дом, чтобы познакомить с девушкой, снимавшей у него комнату. Подругам удалось передать ей записку, в которой они рассказали обо всем и попросили незнакомку обратиться в милицию. Виктора Мохова приговорили к 17 годам лишения свободы, он выходит из тюрьмы в следующем году.

В ролике рассказали о еще одной жертве Мохова — Елене Малаховой, которую мужчина изнасиловал в 13-летнем возрасте.

Съемочная группа также встретилась со следователем, занимавшимся делом — Дмитрием Плоткиным.

Он рассказал, что девушек долгое время считали пропавшими.

«Было много таких случаев, когда девушек увозили, похищали, но больше о них ничего никто не слышал», — рассказал Плоткин.

Девушек удалось спасти после того, как Екатерине Мартыновой удалось передать записку девочке, которая снимала в то время у Мохова комнату.

Плоткин рассказал, что 2004 году из Пронского РОВД поступил звонок с информацией о пленницах. Правоохранители проверили данные и выяснили, что девушки считаются пропавшими.

Когда оперативники приехали в Скопин к дому Мохова, не смогли найти никаких потайных помещений. Ему пригрозили снести гараж, и тогда преступник показал бункер, в котором прятал девочек.

В фильме также рассказали о том, как девочки вернулись домой после заточения.

Также Мартынова сообщила, что Мохов писал ей письмо из тюрьмы. Позже стало известно, что он написал девушке из соцсети.

Напомним, «скопинский маньяк» планирует отомстить жертвам после освобождения из тюрьмы. Ранее Мартынова рассказывала историю в «Пусть говорят» и объяснила, как смогла вернуться к нормальной жизни. Также стало известно о третьей жертве маньяка.

Екатерина Мартынова пишет уже вторую книгу о заточнее в бункере.