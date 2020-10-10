В Рязани скончалась проректор РИРО

Женщине был 51 год.

В Рязани на 51-году жизни скончалась проректор РИРО по учебно-методической работе Ольга Колесник. Об этом в субботу, 10 октября, сообщило региональное министерство образования на своей странице во «ВКонтакте».

«Коллектив министерства образования и молодежной политики Рязанской области выражает соболезнования в связи с преждевременным уходом Ольги Викторовны Колесник. Мы будем помнить Ольгу Викторовну как опытного методиста, очень трудолюбивого, чуткого и внимательного человека», — говорится в сообщении.