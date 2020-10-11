Соцсети: врачи отказались ехать к мужчине, которому стало плохо у ОКБ

В больнице не сразу согласились ехать к мужчине.

В воскресенье, 11 октября, в Рязани на остановке ОКБ стало плохо 83-летнему мужчине. Об этом «ВКонтакте» сообщил очевидец.

По его словам, мужчине стало плохо в 15:00. Автор сообщил, что побежал в больницу через дорогу, а девушка, которая стояла на остановке, звонила в скорую.

«По итогу в скорую звонили час, после этого она приехала через 15 минут. Апогея этого в том, что стоявшие около больницы три машины отказались проехать 100 метров, в самой же больнице сказали: „Звоните, оформим вызов“», — добавил рязанец.

Мужчина, которому стало плохо, находится в реанимации с инсультом, сообщил автор.