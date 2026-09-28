Что изменилось в жизни россиян за неделю после выборов в Госдуму

Ровно неделя прошла после завершения выборов депутатов в Государственную думу. За семь дней россиянам представили ряд изменений, которые напрямую коснутся их жизни. Их основная масса связана с повышением налогов и сборов. Повышение цен уже традиционно для конца года, однако очевидно, что ряд решений не озвучивались до окончания избирательной кампании. Рассмотрим ключевые из них.

Ровно неделя прошла после завершения выборов депутатов в Государственную думу. За семь дней россиянам представили ряд изменений, которые напрямую коснутся их жизни. Их основная масса связана с повышением налогов и сборов. Повышение цен уже традиционно для конца года, однако очевидно, что ряд решений не озвучивались до окончания избирательной кампании. Рассмотрим ключевые из них.

ЖКХ

Тарифы ЖКХ в 2027 году повысятся больше, чем планировалось. Минэкономразвития скорректировало уровень ожидаемой индексации относительно предыдущей версии макропрогноза на 2026-2029 годы. Предполагавшей повышение тарифов ЖКХ в 2027 году на 8,7%, в 2028-м — на 7,1%, в 2029 году — на 6,1%. Согласно прогнозу, с 1 июля 2027 года платеж по ЖКХ вырастет на 11,0%, с 1 июля 2028 года — 8,6%, с 1 июля 2029 года — 7,6%, Рост связан с пересмотром прогнозов инфляции и повышением темпов индексации тарифов на газ и электроэнергию. Так, цена на электричество для населения в 2027 году может вырасти на 14,4%, на газ — на 10,4%.

Семейная ипотека

С 1 октября в России изменятся условия «Семейной ипотеки». Для большинства регионов условия будут следующими: семьи с пятью и более детьми, где хотя бы одному ребенку нет семи лет, — 2% годовых, до 10 млн рублей;семьи с четырьмя детьми — 4%, до 10 млн рублей;семьи с тремя детьми — 6%, до 10 млн рублей;семьи с двумя детьми — 8%, до 8 млн рублей;семьи с одним ребенком младше семи лет — 10%, до 6 млн рублей.

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей ставки и лимиты будут выше. Семьи с пятью и более детьми смогут оформить кредит под 4% годовых на сумму до 18 млн рублей, с четырьмя детьми — под 6%, с тремя — под 8%. Для семей с двумя детьми ставка составит 10%, максимальная сумма — 15 млн рублей. При одном ребенке младше семи лет — 12% и до 12 млн рублей.

Наличные

Банки начнут проверять источник «налички» россиян прямо при пополнении счета. ЦБ планирует подготовить для кредитных организаций новую рекомендацию по проверке происхождения наличных средств клиентов. Документ затронет как физических, так и юридических лиц. Рекомендация будет посвящена корректировке типологий подозрительных операций и охватит, в частности, внесение наличных на счета и конверсионные операции. Банкам предложат проверять источники средств не формально, а по существу, чтобы не допускать легализации наличности неизвестного происхождения. ЦБ также намерен предложить изменения в закон № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов, поправки представят в ближайшее время.

Утильсбор

Как и ожидалось, с 1 января 2027 года ставки утилизационного сбора в России вырастут на 10-20% в зависимости от вида техники. Среди остальных повышений — это плановая индексация, которую утвердили еще в 2024 году.

По мнению Минпромторга, постепенное изменение ставок должно создавать более предсказуемые условия для инвестиций, совместных промышленных проектов и локализации производства.

Алкоголь

Ещё одна поправка в Налоговый кодекс коснулась повышения акцизов на алкоголь. Для пивакрепостью от 0,5 до 8,6 градуса, сидра, пуаре и медовухи акциз в 2027 году вырастет с 33 до 35 рублей за литр. Ранее ожидалось повышения на 1 рубль. Для пива крепостью выше 8,6 градуса акциз может увеличиться с 62 рублей за литр в 2026 году до 66 рублей в 2027-м.

Акциз на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию в 2027 году может составить 878 рублей за литр безводного спирта против 824 рублей в 2026-м. Для напитков крепостью до 18 градусов в проекте указана ставка 176 рублей за литр безводного спирта, а для крепкого алкоголя — 878 рублей. Предлагается также увеличить акцизы на вино. Для игристого вина ставка может вырасти со 160 до 170 рублей за литр в 2027 году, для тихого — со 148 до 158 рублей.

Сбор за телефоны

Также после выборов Минпромторг представил тарифы технологического сбора за технику. Уже с 1 декабря за телефон придётся заплатить 250 рублей, за компьютер до 10 кг с клавиатурой и дисплеем — 500 рублей. Если техники нет в системе маркировки, то ставки вырастут до 496 и 992 рублей соответственно. Вырученные деньги планируют направить на развитие российской электроники.

Пассивный доход

Минфин предложил включить пассивные доходы граждан в основную налоговую базу по НДФЛ. Изменения коснуться доходов от дивидендов и другого долевого участия, процентов по вкладам, операций с ценными бумагами и цифровыми правами, продажи имущества, а также выплат по договорам страхования и дарения. Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13-15%. Теперь ставка налога будет зависеть от размера дохода, как в прогрессивной шкале НДФЛ, предусматривающей ставки от 13% до 22%. Нововведения не затронут доходы по вкладам — до 1 млн рублей. Также изменения не распространяются на доходы участников СВО.

Отмечается, что поправки в Налоговый кодекс вошли в бюджетный пакет и направлены на повышение устойчивости бюджетной системы.

Билеты на самолёты

В России могут ввести новый сбор. Об этом пишет «Коммерсантъ». На прошедшей неделе стало известно, что Минтранс, Минпромторг и «Ростех» намерены ввести новый сбор с авиапассажиров. Деньги пойдут на поддержку лизинга и эксплуатации новых российских самолетов. Платеж составит 500-700 рублей за внутренний рейс и 1-2 тысячи рублей за международный.

Посылки и покупки из-за рубежа

Кроме того, Минфин предложил ввести таможенный сбор в размере 100 рублей на товары для личного пользования стоимостью до €200, которые пересылают из-за рубежа почтой.

Также намечено введение НДС для трансграничной онлайн-торговли в РФ сразу в максимальном 22-процентном размере — «для выравнивания условий торговли на внутреннем рынке». Уплачивать его в качестве агентов будут электронные торговые площадки.

Блокировка счетов

Новым основанием для блокировки счетов станет частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, в отношении которого должна применяться заморозка средств. Сейчас банки замораживают счета клиентов из перечня Росфинмониторинга, в который входят более 15 тысяч человек, причастных к экстремистской или террористической деятельности. Новые правила призваны ограничить возможности для обхода таких ограничений. Иногда это пытаются сделать с помощью разных вариантов написания имени и фамилии. При обнаружении сходства операции станут приостанавливать на пять рабочих дней. Если решение о продлении ограничений не принято — доступ к деньгам восстановят.

Защита от БПЛА

На следующий день после выборов появилось сообщение, что Минфин прорабатывает новые изменения в налоговом законодательстве, которые будут связаны с оборонными расходами и восстановлением поврежденных объектов. Подробности изменений не уточнялись, поэтому многие СМИ и медиа посчитали, что в России появится налог на защиту от БПЛА. Позже Минфин опроверг эту информацию и заявил, что изменения направят на поддержку пострадавшего бизнеса.

При этом ФАС позже предложила включить в счета за электроэнергию расходы на обеспечение безопасности подстанций и персонала, а также на восстановление объектов — в том числе после атак беспилотников.

Отмечается, что тарифы для населения при этом не должны изменятся: они якобы по-прежнему будут формироваться с учётом предельных индексов платы для россиян.

Налоги для самозанятых

Ставку налога для самозанятых курьеров и водителей предложили поднять до уровня НДФЛ, 13%. Замглавы комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин считает, что те, кто работает в этих сферах на полной занятости не должны платить налоги по ставке 4-6%.

Изменения могут коснуться не всех замозанятых, а тех курьеров и водителей, которые «зарабатывают сотни тысяч рублей в месяц». Сенатор предложил рассмотреть вопрос в Госдуме и Совфеде.