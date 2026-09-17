Новые тарифы ЖКХ в Рязани, которые начнут действовать с 1 октября 2026 года

С 1 января 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Рязанской области повысились в среднем на 1,7%. Однако это не единственное повышение цен в этом году. Второй этап, с повышением тарифов в среднем на 14%, начнется после выборов в Госдуму, с 1 октября. Как объясняли власти, повышение требуется, чтобы коммунальщики могли стабильно работать и выполнять ремонтные и инвестиционные программы. Редакция РЗН.инфо подробно разобрала, как именно изменятся данные в платежках, и рассчитала, какие суммы придется выложить рязанским семьям в месяц.

С 1 января 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Рязанской области повысились в среднем на 1,7%. Однако это не единственное повышение цен в этом году. Второй этап, с повышением тарифов в среднем на 14%, начнется после выборов в Госдуму, с 1 октября. Как объясняли власти, повышение требуется, чтобы коммунальщики могли стабильно работать и выполнять ремонтные и инвестиционные программы.

Чтобы при получении октябрьских квитанций жители региона ̶н̶е̶ ̶у̶п̶а̶л̶и̶ ̶в̶ ̶о̶б̶м̶о̶р̶о̶к̶ были готовы к цифрам, редакция РЗН.инфо подробно разобрала, как именно изменятся данные в платежках, и рассчитала, какие суммы придется выложить рязанским семьям в месяц.

Отопление

Скачок платы за отопление станет одним из самых ощутимых. До 1 октября 2026 года цена за Гкал в Рязани составляла 3 545,49 рубля. Согласно утвержденным тарифам, с 1 октября стоимость этой услуги вырастет сразу на 14% и обойдется в 4 041,86 рубля.

Газоснабжение

Тарифы на природный газ также вырастут с 1 октября 2026 года. Для жителей городских квартир, использующих газовую плиту для приготовления пищи (при наличии центрального отопления и горячего водоснабжения), стоимость кубометра газа увеличится с 10,019 до 11 рублей.

Для владельцев частных домов с газовым отоплением применяется отдельный тариф: с 1 октября он составит 9449,00 за 1 тысячу м3, предыдущее значение — 8606,00 за тысячу кубометров.

Электричество

Тарифы на электроэнергию также претерпят изменения в осенний период. Для горожан, проживающих в домах с газовыми плитами, стоимость кВт/ч с 1 января составляла 7,24 рубля. С 1 октября эта цифра увеличится практически на рубль — до 8,06.

Аналогичная динамика сохранится и для владельцев квартир с электроплитами, а также для сельских жителей Рязанской области. Если в первой половине года они платили 5,07 рубля за кВт/ч, то осенью тариф вырастет до 5,64.

Холодная вода

В начале 2026 года тариф на водоснабжение в Рязани проиндексировали на 1,7%, до 38,27 рубля за кубометр — именно по этой ставке начисления велись в первом полугодии. С 1 октября стоимость кубометра холодной воды подскочит сразу до 43,64 рубля, то есть прибавит еще 5,37 рубля к каждой единице потребления.

Для тех, кто не установил счетчики с декабря 2025 года применяется удвоенный тариф. Это касается как частных домовладений, так и квартир в многоквартирных домах.

Водоотведение

Услуги по водоотведению в Рязани подорожают синхронно с холодным водоснабжением. В период с 1 января по 30 сентября 2026 года тариф составлял 45,53 рубля за м3. С 1 октября цена за отведение одного кубометра сточных вод увеличится до 51,90 рубля.

Горячая вода

Плата за горячее водоснабжение в Рязани зависит от типа системы теплоснабжения, и в обоих случаях осеннее повышение будет существенным.

Для квартир, подключенных к открытой системе теплоснабжения (где горячая вода берется непосредственно из системы отопления), тариф формируется из двух компонентов, и оба они вырастут осенью. Компонент на теплоноситель увеличится с 59,91 рубля за м3 до 69,75. Одновременно с этим компонент на тепловую энергию, необходимую для подогрева воды, вырастет с 3 545,49 рубля за Гкал до 4041,86 — увеличение примерно на 14%. В итоге полный тариф на горячую воду в открытой системе, который потребитель видит в квитанции, подскочит с 250,36 за м3 до 285,41.

Для домов с закрытой системой тариф также изменится: если до 30 сентября он составлял 38,27, то осенью повысится до 43,64 за м3.

Капремонт и содержание дома

В отличие от большинства коммунальных услуг, которые в 2026 году дорожают дважды, взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах был проиндексирован единожды — с 1 января 2026 года. Осеннего повышения по этой строке квитанции не ожидается. С начала 2026 года рязанцы платят 14,09 рубля за каждый квадрат.

Вывоз мусора

Одним из самых значительных повышений в октябре 2026 года станет рост платы за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В отличие от других услуг, которые индексировались на 1,7% с начала года, тариф на вывоз мусора оставался неизменным с 1 января по 30 сентября 2026 года: жители многоквартирных домов платили 133,37 рубля с человека в месяц, а владельцы частных домовладений — 135,12 рубля.

Однако с 1 октября 2026 года плата за вывоз мусора подскочит сразу на 29%. Для жителей многоквартирных домов тариф вырастет до 172,05 рубля с человека в месяц (прибавка 38,68), а для собственников частных домов — до 174,31 рубля (прибавка 39,19).

Расчет затрат для средней экономной рязанской семьи

Чтобы наглядно продемонстрировать, на сколько в среднем придется платить больше, приведем подробный расчет для двух типичных сценариев. Возьмем среднюю семью из четырех человек (двое взрослых и двое детей), потребляющую стандартный объем ресурсов.

Приведенные ниже объемы потребления являются модельным расчетом редакции. Они представляют собой усредненные показатели, необходимые для наглядной демонстрации формулы начислений. В реальных квитанциях итоговые суммы будут зависеть от фактических показаний индивидуальных приборов учета каждой конкретной семьи.

Семья в двухкомнатной квартире площадью 50 м2

Среднее потребление в месяц: холодная вода — 10 м³, горячая вода — 8 м³, водоотведение — 18 м³, электроэнергия — 150 кВт/ч (газовая плита), отопление — 0,8 Гкал в месяц (в отопительный сезон по минимальному нормативу).

Холодная вода: 10 м3×43,64 = 436,40

Горячая вода: 8 м3×285,41 = 2283,28

Водоотведение: 18 м3×51,90 = 934,20

Электроэнергия: 150 кВт/ч x 8,06 = 1209,00

Отопление: 0,8 Гкал x 4041,86 = 3233,49

Газ: 10 м3×11,00 = 110,00

Капремонт: 50 м2×14,09 = 704,50

Вывоз мусора: 4 человека x 172,05 = 688,20

Итого: 9 599,07 рубля за средние минимальные значения, без учёта платы за содержание жилья и домофона. Разница с предыдущим периодом составит больше 1 200 рублей в месяц.

Семья в одноэтажном частном доме площадью 80 м² (газовое отопление, электроплита)

Среднее потребление в месяц: холодная вода — 15 м³, водоотведение (центральное) — 25 м³, электроэнергия — 250 кВт/ч (сельский тариф), газ на отопление и приготовление пищи — 300 м³.

Холодная вода: 15 м3×43,64 = 654,60

Водоотведение: 25 м3×51,90 = 1297,50

Электроэнергия: 250 кВт/ч x 5,64 = 1410,00

Газ: 300 м3×9,45 (для частных домов с газовым отоплением применяется льготный тариф 9449,00 за 1000 м3) = 2835,00

Вывоз мусора: 4 человека x 174,31 = 697,24

Итого: 6894,34 рубля за средние минимальные значения. Разница по сравнению с предыдущим периодом составит 792,26 в месяц, или примерно 13,0% роста.