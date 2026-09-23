Банки начнут проверять источник «налички» россиян прямо при пополнении счета

Банк России подготовит для кредитных организаций новую рекомендацию по проверке происхождения наличных средств клиентов. Документ затронет как физических, так и юридических лиц и будет опубликован в ближайшее время. Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, передает РБК. По словам Шабли, рекомендация будет посвящена корректировке типологий подозрительных операций и охватит, в частности, внесение наличных на счета и конверсионные операции. Банкам предложат проверять источники средств не формально, а по существу, чтобы не допускать легализации наличности неизвестного происхождения.

Банк России подготовит для кредитных организаций новую рекомендацию по проверке происхождения наличных средств клиентов. Документ затронет как физических, так и юридических лиц и будет опубликован в ближайшее время. Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, передает РБК.

По словам Шабли, рекомендация будет посвящена корректировке типологий подозрительных операций и охватит, в частности, внесение наличных на счета и конверсионные операции. Банкам предложат проверять источники средств не формально, а по существу, чтобы не допускать легализации наличности неизвестного происхождения.

Шабля отметил, что повышенный комплаенс-контроль необходим в сегментах бизнеса, где активно используются наличные. По его словам, источниками средств неустановленного происхождения нередко становятся рынки и нелегальные криптообменники.

ЦБ также намерен предложить изменения в закон № 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов. Как заявил Шабля, регулятор в ближайшее время представит поправки, касающиеся проверки происхождения средств.