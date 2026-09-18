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JAC RF8 в Рязани: минивэн бизнес-класса для семьи и бизнеса
Официальный дилер JAC Автоимпор в Рязани (Куйбышевское шоссе, 51) представляет флагманский минивэн JAC RF8 — автомобиль, сочетающий просторный салон, передовые технологии и высокий уровень комфорта для семейных и деловых поездок.

Официальный дилер JAC Автоимпорт в Рязани (Куйбышевское шоссе, 51) представляет флагманский минивэн JAC RF8 — автомобиль, сочетающий просторный салон, передовые технологии и высокий уровень комфорта для семейных и деловых поездок. Как сообщает дилерский центр, модель подходит как для путешествий с детьми, так и для корпоративных трансферов.

Длина кузова JAC RF8 составляет 5215 мм, колёсная база — 3100 мм, что обеспечивает просторную планировку салона. В автомобиле комфортно размещаются семь взрослых пассажиров, а багажное отделение остаётся вместительным даже при заполненных сиденьях. Особое преимущество — удобный проход к третьему ряду без необходимости сложных трансформаций.

Второй ряд оснащён капитанскими креслами премиум-класса с электроприводом, продольной регулировкой, подогревом, вентиляцией, массажем и оттоманками. Подлокотники регулируются, а в спинках передних сидений установлены откидные столики — для работы с ноутбуком или приёма пищи. Многослойные стёкла и 64-цветная атмосферная подсветка создают атмосферу уединённого бизнес-салона.

Под капотом — 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 236 л. с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом. Разгон до 100 км/ч занимает 9,8 секунды. Автомобиль оснащён независимыми подвесками спереди и сзади, обеспечивающими плавность хода.

Системы безопасности уровня ADAS L2 включают адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, мониторинг слепых зон, автоматическое экстренное торможение, круговой обзор 540° с функцией «прозрачное шасси» и встроенный видеорегистратор. Также доступны трёхзонный климат-контроль, ионизатор воздуха и фильтр PM 2.5.

JAC RF8 подходит для различных задач — от поездок на природу до встреч в аэропорту. В дилерском центре «Автоимпорт» действуют специальные условия: лизинг, кредит и программа трейд-ин с выгодой до 200 000 рублей.

«Приглашаем всех желающих лично оценить JAC RF8: протестировать автомобиль, изучить салон и мультимедиа, подобрать комплектацию и условия покупки», — отмечают в компании. Тест-драйв и консультации доступны по адресу: Рязань, Куйбышевское шоссе, 51.

ТЕГИ: минивэн, JAC RF8, Автоимпор, Рязань, тест-драйв, продажа автомобилей, бизнес-класс