ФАС предложила учесть расходы на безопасность в тарифах на электричество

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила включить в счета за электроэнергию расходы на обеспечение безопасности подстанций и персонала, а также на восстановление объектов — в том числе после атак беспилотников. В необходимую валовую выручку войдут фактически понесенные затраты за 2022-2025 годы — их распределят на три долгосрочных периода регулирования. При этом тарифы для населения не изменятся: они по‑прежнему будут формироваться с учётом предельных индексов платы для россиян. Главы регионов смогут поддерживать сетевые организации, например, выделять субсидии из местного бюджета. Решение о включении расходов в тарифы будут принимать федеральные и региональные власти — только там, где это необходимо.

ФАС предложила учесть расходы на безопасность в тарифах на электричество. Об этом пишут «Ведомости».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила включить в счета за электроэнергию расходы на обеспечение безопасности подстанций и персонала, а также на восстановление объектов — в том числе после атак беспилотников.

В необходимую валовую выручку войдут фактически понесенные затраты за 2022-2025 годы — их распределят на три долгосрочных периода регулирования. При этом тарифы для населения не изменятся: они по‑прежнему будут формироваться с учётом предельных индексов платы для россиян.

Главы регионов смогут поддерживать сетевые организации, например, выделять субсидии из местного бюджета. Решение о включении расходов в тарифы будут принимать федеральные и региональные власти — только там, где это необходимо.